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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» резко взвинтила цену на Влаховича

14 Декабря 2021 • 11:10 Комментировать

Руководство «Фиорентины» назвало новую сумму, которую хочет выручить с продажи лидера команды Душана Влаховича.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, флорентийский клуб серьезно увеличил свой аппетит. Если раньше «фиалки» оценивали сербского бомбардира в 60-70 миллионов евро, то сейчас хотят получить за него 100 миллионов.

Душан фигурирует в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Предложить сотрудничество форварду готовы «Манчестер Сити», туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм».

21-летний серб проводит очень успешный сезон. На его счету 15 голов в 17 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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