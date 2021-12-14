«Фиорентина» резко взвинтила цену на Влаховича

Руководство «Фиорентины» назвало новую сумму, которую хочет выручить с продажи лидера команды Душана Влаховича.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, флорентийский клуб серьезно увеличил свой аппетит. Если раньше «фиалки» оценивали сербского бомбардира в 60-70 миллионов евро, то сейчас хотят получить за него 100 миллионов.

Душан фигурирует в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Предложить сотрудничество форварду готовы «Манчестер Сити», туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм».

21-летний серб проводит очень успешный сезон. На его счету 15 голов в 17 матчах Серии А.