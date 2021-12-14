​На матче «Ромы» у фаната остановилось сердце – его реанимировали

В понедельник вечером во время матча итальянской Серии А между «Ромой» и «Специей» у одного из фанатов римского клуба произошла остановка сердца. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, медики быстро реанимировали парня с помощью дефибриллятора. Болельщик был доставлен в поликлинику, которая расположена недалеко от стадиона «Олимпико».

Отмечается, что после случившегося инцидента фанаты «Ромы» перестали петь на трибунах стадиона – новость быстро распространилась по секторам.

Напомним, что «Рома» на своём поле обыграла «Специю» со счётом 2:0, дважды забив после угловых ударов. Команда Жозе Моуринью на текущий момент занимает шестое место в таблице Серии А.