«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем

В миланском «Интере» хотят сохранить опытного словенского голкипера Самира Хандановича. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

«Нерадзурри» рассчитывают оставить 37-вратаря в качестве резервиста Андре Онаны. Чемпион Италии готов предложить Самиру новый контракт с понижением заработной платы до 1,5 миллиона евро за сезон. Нынешний оклад Хандановича составляет 3,5 миллиона.

Словенец выступает в составе миланского коллектива с 2012 года. Действующий контракт между сторонами истекает в конце сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше Серии А голкипер провел 17 матчей и пропустил 15 мячей.