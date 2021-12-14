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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем

14 Декабря 2021 • 09:40 Комментировать

В миланском «Интере» хотят сохранить опытного словенского голкипера Самира Хандановича. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

«Нерадзурри» рассчитывают оставить 37-вратаря в качестве резервиста Андре Онаны. Чемпион Италии готов предложить Самиру новый контракт с понижением заработной платы до 1,5 миллиона евро за сезон. Нынешний оклад Хандановича составляет 3,5 миллиона.

Словенец выступает в составе миланского коллектива с 2012 года. Действующий контракт между сторонами истекает в конце сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше Серии А голкипер провел 17 матчей и пропустил 15 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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