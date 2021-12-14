​Конте: «Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у нас получилось»

Антонио Конте был удостоен награды Витторио Поццо за триумф с «Интером» в прошлом чемпионате Италии. Нынешний рулевой «Тоттенхэма» не присутствовал на церемонии, но высказался по видеосвязи.

Конте отметил, что для него получение этой награды является большой честью. Также итальянец высказался по поводу своих двух лет работы в «Интере».

«Это были два очень напряжённых года, которые я прожил с энтузиазмом и страстью. Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у всех нас это получилось. Думаю, мы хорошо поработали. «Интер» конкурентоспособен и будет оставаться там ещё как минимум несколько лет», - сказал Конте Sky Sport.

«Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.