Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Конте: «Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у нас получилось»

14 Декабря 2021 • 09:01 Комментировать

Антонио Конте был удостоен награды Витторио Поццо за триумф с «Интером» в прошлом чемпионате Италии. Нынешний рулевой «Тоттенхэма» не присутствовал на церемонии, но высказался по видеосвязи.

Конте отметил, что для него получение этой награды является большой честью. Также итальянец высказался по поводу своих двух лет работы в «Интере».

«Это были два очень напряжённых года, которые я прожил с энтузиазмом и страстью. Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у всех нас это получилось. Думаю, мы хорошо поработали. «Интер» конкурентоспособен и будет оставаться там ещё как минимум несколько лет», - сказал Конте Sky Sport.

«Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
10:23 · Италия. Серия А
​Сарри отменил тренировку, чтобы поговорить с игроками
09:45 · Италия. Серия А
​На матче «Ромы» у фаната остановилось сердце – его реанимировали
09:40 · Италия. Серия А
«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем
09:01 · Италия. Серия А
​Конте: «Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у нас получилось»
08:43 · Италия. Серия А
​Моуринью прокомментировал победу над «Специей»
08:37 · Италия. Серия А
​Вице-президент «Ювентуса» встретился с агентом Холанна 1
00:49 · Италия. Серия А
Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю» 1
00:41 · Англия. Премьер-лига
В услугах Ориги заинтересован ещё один представитель Серии А слухи
13 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Специя» - 2:0 (закончен)
12:38 · Италия. Серия А
Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом» 4
12:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставит на трансфер четырёх футболистов 1
10:12 · Италия. Серия А
Как «Интер» издевался над обороной «Кальяри» - видео видео
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в гранде АПЛ
09:47 · Италия. Серия А
Недвед рассказал, как отразился на «Ювентусе» уход Роналду 1
08:54 · Италия. Серия А
Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в матче с «Вероной»
Все новости
Рекомендуем