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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью прокомментировал победу над «Специей»

14 Декабря 2021 • 08:43 Комментировать

В понедельник вечером «Рома» на своём поле обыграла «Специю» (2:0) в календарном матче итальянской Серии А. После игры комментарий дал рулевой римской команды Жозе Моуринью.

«Мне понравились наши два гола после угловых, потому что вчера мы тренировали стандартные положения на протяжении 25 минут», - слова Моуринью приводит Football Italia.

«Мне понравился результат, но не игра. Матч получился несложным, но в первом тайме мы слишком много теряли мяч в простых ситуациях», - высказался португальский тренер.

На текущий момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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