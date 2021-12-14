​Вице-президент «Ювентуса» встретился с агентом Холанна

Павел Недвед, занимающий должность вице-президента «Ювентуса», провёл встречу с известным агентом Мино Райолой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, приводя на своих страницах соответствующую фотографию.

О чём именно говорили Павел Недвед и Мино Райола, неизвестно. Вполне возможно, что они затрагивали вопрос будущего Эрлинга Холанна, чьим представителем является Райола. Норвежского форварда слухи связывают со многими топ-клубами.

В то же время речь могла идти и о ситуации игроков «Ювентуса», с которыми работает этот агент. Мино Райола сотрудничает с Маттайсом де Лихтом, Лукой Пеллегрини и Мойзе Кином.