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Чемпионат Италии. Серия А

​Вице-президент «Ювентуса» встретился с агентом Холанна

14 Декабря 2021 • 08:37 Комментировать

Павел Недвед, занимающий должность вице-президента «Ювентуса», провёл встречу с известным агентом Мино Райолой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, приводя на своих страницах соответствующую фотографию.

О чём именно говорили Павел Недвед и Мино Райола, неизвестно. Вполне возможно, что они затрагивали вопрос будущего Эрлинга Холанна, чьим представителем является Райола. Норвежского форварда слухи связывают со многими топ-клубами.

В то же время речь могла идти и о ситуации игроков «Ювентуса», с которыми работает этот агент. Мино Райола сотрудничает с Маттайсом де Лихтом, Лукой Пеллегрини и Мойзе Кином.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед Мино Райола
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