Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Затянувшаяся сага о продлении контракта между аргентинским форвардом Пауло Дибалой и туринским «Ювентусом» подходит к концу. Вскоре стороны должны поставить подписи под новым трудовым соглашением.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира, 28-летний нападающий заключит со «старой синьорой» долгосрочный договор, который будет рассчитан до середины 2026 года. Его действующий контракт с «бьянконери» истекает по завершении текущего сезона.

В сезоне-2021/2022 Дибала принял участие в 17 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.