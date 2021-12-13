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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выставит на трансфер четырёх футболистов

13 Декабря 2021 • 12:16 Комментировать

В туринском «Ювентусе» намечается масштабная чистка состава. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, боссы «старой синьоры» планируют избавиться от четырех игроков в грядущее трансферное окно.

По информации журналиста, на дверь укажут игрокам средней линии команды. В список «на выход» попали Аарон Ремзи, Родриго Бентанкур, Адриен Рабио и Артур Мело. Итальянский гранд ждет предложений по перечисленным футболистам в январе.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри неудачно проводит первый круг чемпионата Италии. По итогам 17 туров клуб занимает лишь шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи Адриен Рабио Родриго Бентанкур Артур Мело
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