«Ювентус» выставит на трансфер четырёх футболистов

В туринском «Ювентусе» намечается масштабная чистка состава. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, боссы «старой синьоры» планируют избавиться от четырех игроков в грядущее трансферное окно.

По информации журналиста, на дверь укажут игрокам средней линии команды. В список «на выход» попали Аарон Ремзи, Родриго Бентанкур, Адриен Рабио и Артур Мело. Итальянский гранд ждет предложений по перечисленным футболистам в январе.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри неудачно проводит первый круг чемпионата Италии. По итогам 17 туров клуб занимает лишь шестое место в таблице.