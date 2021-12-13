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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед рассказал, как отразился на «Ювентусе» уход Роналду

13 Декабря 2021 • 09:47 Комментировать

Павел Недвед, занимающий руководящую должность в системе туринского «Ювентуса», недоволен результативностью клуба в текущем сезоне. По его мнению, на команде сильно отразился уход португальского голеадора Криштиану Роналду.

«У нас плохая реализация. Но мы должны продолжать верить в Кьезу и других игроков атакующей линии. Если они забьют по 10-15 мячей за сезон, ситуация наладится.

«Ювентус» лишился Роналду, забивавшего больше 30 голов за сезон. Оставшимся игрокам нужно поработать над реализацией моментов, чтобы компенсировать эту потерю», - приводит слова функционера Daily Mail.

По итогам 17 туров «старая синьора» занимает лишь шестое место в Серии с разницей голов 23:17.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Павел Недвед
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