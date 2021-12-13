Недвед рассказал, как отразился на «Ювентусе» уход Роналду

Павел Недвед, занимающий руководящую должность в системе туринского «Ювентуса», недоволен результативностью клуба в текущем сезоне. По его мнению, на команде сильно отразился уход португальского голеадора Криштиану Роналду.

«У нас плохая реализация. Но мы должны продолжать верить в Кьезу и других игроков атакующей линии. Если они забьют по 10-15 мячей за сезон, ситуация наладится.

«Ювентус» лишился Роналду, забивавшего больше 30 голов за сезон. Оставшимся игрокам нужно поработать над реализацией моментов, чтобы компенсировать эту потерю», - приводит слова функционера Daily Mail.

По итогам 17 туров «старая синьора» занимает лишь шестое место в Серии с разницей голов 23:17.