Спаллетти – о втором поражении «Наполи» кряду: «Игроки устали»

Практически безошибочно проведя стартовый отрезок сезона, у «Наполи» случился спад в последних турах Серии А. В воскресенье неаполитанцы проиграли «Эмполи», опустившись уже на четвертую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер команды Лучано Спаллетти считает, что причиной неудачных результатов является кадровая ситуация. Наставник не может рассчитывать на ряд ключевых футболистов, из-за чего располагается короткой скамейкой для запасных.

«Многие игроки устали. У нас нет той решительности в ответственные моменты. Мы должны контролировать мяч и постоянно передвигаться по полю, как делали это раньше. Наконец-то у нас будет неделя без матчей, чтобы мы могли хорошо подготовиться», - сказал Спаллетти в эфире DAZN.