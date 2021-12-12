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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти – о втором поражении «Наполи» кряду: «Игроки устали»

12 Декабря 2021 • 23:45 Комментировать
Наполи
0:1
Эмполи
окончен

Практически безошибочно проведя стартовый отрезок сезона, у «Наполи» случился спад в последних турах Серии А. В воскресенье неаполитанцы проиграли «Эмполи», опустившись уже на четвертую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер команды Лучано Спаллетти считает, что причиной неудачных результатов является кадровая ситуация. Наставник не может рассчитывать на ряд ключевых футболистов, из-за чего располагается короткой скамейкой для запасных.

«Многие игроки устали. У нас нет той решительности в ответственные моменты. Мы должны контролировать мяч и постоянно передвигаться по полю, как делали это раньше. Наконец-то у нас будет неделя без матчей, чтобы мы могли хорошо подготовиться», - сказал Спаллетти в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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НАПОЛИ ЭМПОЛИ
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