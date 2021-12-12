Ибрагимович: «Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы доказать, что я лучший»

Нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу снова пришлось отвечать на вопрос о «Золотом мяче». 40-летний футболист в очередной раз заявил, что его не беспокоит факт отсутствия у себя этой награды, а также назвал причины своего безразличия к данной премии.

«Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы доказать, что я лучший. Эта просто классная штука, не более. Я каждый день просыпаюсь с физической болью, но у меня достаточно адреналина для продолжения работы. Сейчас этот адреналин уходит на завоевание Скудетто, это пока главная моя цель», - приводит слова Ибрагимовича MilanNews.

Отметим, что в субботу Златан спас свою команду от поражения, сравняв счет в поединке с «Удинезе» в компенсированное время.