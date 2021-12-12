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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и «Лацио» одновременно проиграли

12 Декабря 2021 • 22:10 Комментировать (3)
Сассуоло
2:1
Лацио
окончен

Феноменально стартовавший «Наполи» никак не выберется из кризиса. В 17-м туре Серии А неаполитанцы играли дома с «Эмполи» и умудрились уступить со счетом 0:1, пропустив мяч на 70-й минуте. «Наполи» уже четвертый.

В параллельной игре «Лацио» открыл счет в поединке против «Сассуоло», но в итоге уступил со счетом 1:2.

Протокол игры  
Наполи 0:1 Эмполи
    70' Кутроне Патрик (0:1)
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Жуан Жезус Руй Мариу Демме Диего   63' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (   63') Зелиньски Пётр   22' (Инсинье Лоренцо (   22') Лосано Ирвинг   63' (Политано Маттео (   63') Уна Адам Элмас Эльиф   87' (Малку Кевин (   87') Мертенс Дрис   63' (Петанья Андреа (   63')
Запасные: Марфелла Давиде Гулам Фаузи Мерет Алекс Манолас Костас
Викарио Гульельмо Стоянович Петар Исмайли Ардиан Луперто Себастьяно   82' (Вити Маттиа (   82') Паризи Фабьяно Хендерсон Лиам   64' (Ди Франческо Федерико (   64') Штулац Лео   64' (Риччи Самуэле (   64') Журковски Шимон   60'   79' (Бандинелли Филиппо (   79') Байрами Недим   64' (Хаас Николас (   64') Кутроне Патрик Пинамонти Андреа
Запасные: Манкузо Леонардо Ла Мантия Андреа Романьоли Симоне Марчицца Риккардо Тонелли Лоренцо Уйкани Самир Фьямоцци Риккардо
12 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Протокол игры  
Сассуоло 2:1 Лацио
    6' Дзакканьи Маттиа (0:1)
(1:1) Берарди Доменико 63'    
(2:1) Распадори Джакомо 69'    
Консильи Андреа Тольян Йереми Кирикеш Влад Феррари Джанмарко   73' (Айхан Кан (   73'   88') Рожерио да Силва Фраттези Давиде Лопес Максим Траоре Хамед   73' (Энрике Матеус (   73') Берарди Доменико   77'   80' (Бога Жереми (   80') Скамачча Джанлука   80' (Дефрель Грегоре (   80') Распадори Джакомо   89' (Мюлдюр Мерт (   89')
Запасные: Харрауи Абдау Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Кирьякопулос Георгиос Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
Стракоша Томас Хюсай Эльсейд   78' (Мурики Ведат (   78') Луис Фелипе Ачерби Франческо Марушич Адам   40' Акпа-Акпро Жан-Даниэль   71' (Андерсон Андре (   71'   73') Катальди Данило   79' (Лукас Лейва (   79') Башич Тома Педро Родригес   46' (Андерсон Фелипе (   46') Иммобиле Чиро Дзакканьи Маттиа   65' (Лаццари Мануэль (   65')
Запасные: Рейна Пепе Вавро Денис Адамонис Марюс Раду Стефан Патрик Эскаланте Гонсало Моро Рауль
12 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эмполи Наполи Сассуоло
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
12 Декабря 2021 в 22:47
Наполи ожидаемо сдувается прямо на глазах. А то нарекли его топом и чуть ли не лучшим клубом Европы) Ага. не удивлюсь. если опять без ЛЧ останутся.
ЮвиК
12 Декабря 2021 в 22:30
Какой всетаки интересный сезон получается, очевидного фаворита нет, всех колбасит еще и будет колбасить.
Underdog !
12 Декабря 2021 в 22:17
Ну, руководство Лацио могут винить только себя-знали кого приглашали,а вот Наполи конечно разочаровует. Вряд ли увидят болельщики долгожданное скудетто.
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окончен Верона 1:2 Аталанта
окончен Сассуоло 2:1 Лацио
окончен Наполи 0:1 Эмполи
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