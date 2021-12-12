«Наполи» и «Лацио» одновременно проиграли

Феноменально стартовавший «Наполи» никак не выберется из кризиса. В 17-м туре Серии А неаполитанцы играли дома с «Эмполи» и умудрились уступить со счетом 0:1, пропустив мяч на 70-й минуте. «Наполи» уже четвертый.
В параллельной игре «Лацио» открыл счет в поединке против «Сассуоло», но в итоге уступил со счетом 1:2.
Протокол игры
|70' Кутроне Патрик (0:1)
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Руй Мариу • Демме Диего 63' ( Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 63') • Зелиньски Пётр 22' ( Инсинье Лоренцо ( 22') • Лосано Ирвинг 63' ( Политано Маттео ( 63') • Уна Адам • Элмас Эльиф 87' ( Малку Кевин ( 87') • Мертенс Дрис 63' ( Петанья Андреа ( 63')
Запасные: Марфелла Давиде • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Манолас Костас
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар • Исмайли Ардиан • Луперто Себастьяно 82' ( Вити Маттиа ( 82') • Паризи Фабьяно • Хендерсон Лиам 64' ( Ди Франческо Федерико ( 64') • Штулац Лео 64' ( Риччи Самуэле ( 64') • Журковски Шимон 60' 79' ( Бандинелли Филиппо ( 79') • Байрами Недим 64' ( Хаас Николас ( 64') • Кутроне Патрик • Пинамонти Андреа
Запасные: Манкузо Леонардо • Ла Мантия Андреа • Романьоли Симоне • Марчицца Риккардо • Тонелли Лоренцо • Уйкани Самир • Фьямоцци Риккардо
12 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|6' Дзакканьи Маттиа (0:1)
|(1:1) Берарди Доменико 63'
|(2:1) Распадори Джакомо 69'
Консильи Андреа • Тольян Йереми • Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко 73' ( Айхан Кан ( 73' ) • 88'Рожерио да Силва • Фраттези Давиде • Лопес Максим • Траоре Хамед 73' ( Энрике Матеус ( 73') • Берарди Доменико 77' 80' ( Бога Жереми ( 80') • Скамачча Джанлука 80' ( Дефрель Грегоре ( 80') • Распадори Джакомо 89' ( Мюлдюр Мерт ( 89')
Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд 78' ( Мурики Ведат ( 78') • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Марушич Адам • 40'Акпа-Акпро Жан-Даниэль 71' ( Андерсон Андре ( 71' ) • 73'Катальди Данило 79' ( Лукас Лейва ( 79') • Башич Тома • Педро Родригес 46' ( Андерсон Фелипе ( 46') • Иммобиле Чиро • Дзакканьи Маттиа 65' ( Лаццари Мануэль ( 65')
Запасные: Рейна Пепе • Вавро Денис • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Патрик • Эскаланте Гонсало • Моро Рауль
12 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".