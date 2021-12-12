«Наполи» и «Лацио» одновременно проиграли

Феноменально стартовавший «Наполи» никак не выберется из кризиса. В 17-м туре Серии А неаполитанцы играли дома с «Эмполи» и умудрились уступить со счетом 0:1, пропустив мяч на 70-й минуте. «Наполи» уже четвертый.

В параллельной игре «Лацио» открыл счет в поединке против «Сассуоло», но в итоге уступил со счетом 1:2.