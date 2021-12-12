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Чемпионат Италии. Серия А

Воронин считает, что Кокорин ещё может реанимировать свою карьеру

12 Декабря 2021 • 20:22 Комментировать
Фиорентина
...
Сассуоло
1.85 3.80 4.05
19.12 14:30

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился своим мнением касательно проблем нападающего Александра Кокорина в Италии – футболист не смог закрепиться в «Фиорентине», вызвав шквал критики в свой адрес со стороны местной прессы.

Впрочем, украинский специалист уверен, что Кокорин способен все исправить и вернуться на свой прежний уровень.

«У Саши карьера не закончена. Лет пять он еще может хорошо играть на нормальном уровне. Только надо найти себя», - цитирует Воронина «Спорт-Экспресс».

Также тренер указал на причины, почему период адаптации сложился для форварда таким образом – он считает, что Кокорин слишком поздно решился уезжать в Европу.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андрей Воронин
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ФИОРЕНТИНА САССУОЛО
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