Воронин считает, что Кокорин ещё может реанимировать свою карьеру

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился своим мнением касательно проблем нападающего Александра Кокорина в Италии – футболист не смог закрепиться в «Фиорентине», вызвав шквал критики в свой адрес со стороны местной прессы.

Впрочем, украинский специалист уверен, что Кокорин способен все исправить и вернуться на свой прежний уровень.

«У Саши карьера не закончена. Лет пять он еще может хорошо играть на нормальном уровне. Только надо найти себя», - цитирует Воронина «Спорт-Экспресс».

Также тренер указал на причины, почему период адаптации сложился для форварда таким образом – он считает, что Кокорин слишком поздно решился уезжать в Европу.