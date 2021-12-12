​Инсинье вернулся в обойму «Наполи»

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье вернулся в строй и был включён в список игроков, которые могут принять участие в воскресном матче чемпионата Италии против «Эмполи».

Также из лазарета были выписаны Андре Замбо-Ангисса и Ирвинг Лосано – они тоже попали в список футболистов, на которых в воскресенье вечером будет рассчитывать рулевой неаполитанской команды Лучано Спаллетти.

Матч между «Наполи» и «Эмполи» начнётся в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Если неаполитанцы выиграют, то они догонят по очкам «Милан», который в субботу сыграл вничью «Удинезе» (1:1).