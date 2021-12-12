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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью не ждёт от «Ромы» больших вложений в январе

12 Декабря 2021 • 15:30 Комментировать

Перед понедельничным матчем против «Специи» рулевой «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу зимней трансферной кампании.

«Я не был недоволен нашими летними подписаниями, у нас не было споров. Это было реактивное трансферное окно, поэтому мы не смогли подписать некоторых игроков. Я понял трудности и знаю, что зимой мы не сделаем больших инвестиций, хотя мне нужна лучшая команда.

В январе мы дадим команде больше баланса. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать», - сказал Моуринью в ходе предматчевой пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что у Жозе Моуринью имеется конфликт сдиректором клуба Тьягу Пинту на фоне трансферных разногласий.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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