С Лукой Йовичем в Мадриде связывали большие надежды, но сербский нападающий в «Реале» заиграть не смог. 3 гола в 42 матчах – очень слабый показатель для форварда, за которого «сливочные» два с лишним года назад заплатили «Айнтрахту» более 60 миллионов евро.

Лука Йович входит в список игроков, которых, если верить слухам, «Реал» готов продать. По данным Calciomercato, подписать 23-летнего серба по завершению сезона рассчитывает «Милан».

Стоит сказать, что за последние два с половиной года оценочная стоимость Луки Йовича по оценке портала transfermarkt снизилась с 60 до 20 миллионов евро.