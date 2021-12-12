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Чемпионат Италии. Серия А

«Ноль алиби»: Бонуччи высказался об очередном провальном матче «Ювентуса»

12 Декабря 2021 • 00:50 Комментировать (2)
Венеция
1:1
Ювентус
окончен

Вице-капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ничейном результате в выездном поединке Серии А против «Венеции», из-за которого команда потеряла шанс приблизиться к лидирующей группе. В своем «Инстаграме» защитник признал, что у футболистов не может быть оправданий за подобный результат.

«Ноль алиби, мы просто потеряли два очка. Нам предстоит много над чем еще поработать», - написал Бонуччи на своей странице.

Стоит добавить, что туринцы уже более, чем на десять пунктов отстают от первого места в турнирной таблице. При этом, «Ювентус» крайне нестабильно выступает как на внутренней, так и на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nycolaman
12 Декабря 2021 в 01:35
Зовите еще пару психологов, которые будут внушать, что вы лучшие в мире! После победы над зенитом радовались, как дети, думали психолог сотворил чудо, а на самом деле зенит был никакой!)
BESTJuventus21
12 Декабря 2021 в 01:00
Ювентус» крайне нестабильно выступает как на внутренней, так и на международной арене.

дурни. на международной арене у Юве 5 побед и 1 проигрыш.
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окончен Венеция 1:1 Ювентус
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