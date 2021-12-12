«Ноль алиби»: Бонуччи высказался об очередном провальном матче «Ювентуса»

Вице-капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о ничейном результате в выездном поединке Серии А против «Венеции», из-за которого команда потеряла шанс приблизиться к лидирующей группе. В своем «Инстаграме» защитник признал, что у футболистов не может быть оправданий за подобный результат.

«Ноль алиби, мы просто потеряли два очка. Нам предстоит много над чем еще поработать», - написал Бонуччи на своей странице.

Стоит добавить, что туринцы уже более, чем на десять пунктов отстают от первого места в турнирной таблице. При этом, «Ювентус» крайне нестабильно выступает как на внутренней, так и на международной арене.