​Аллегри прокомментировал травму Дибалы

В субботу «Ювентус» снова огорчил своих болельщиков, добившись лишь ничьей в гостях у «Венеции» - 1:1. Уже на 12-й минуте Массимилиано Аллегри пришлось менять Пауло Дибалу из-за травмы. После игры рулевой «старой синьоры» высказался по поводу ситуации с аргентинским футболистом.

«Мы рискнули, и всё сложилось плохо. В среду [в матче Лиги чемпионов против «Мальмё»] Дибала ушёл с поля из-за мышечных проблем. Мы надеялись, что сейчас ему стало лучше, но нет», - рассказал Аллегри DAZN.

Следующий матч в чемпионате Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 18 декабря. Соперником туринцев будет «Болонья».