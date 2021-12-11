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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри прокомментировал травму Дибалы

11 Декабря 2021 • 22:39 Комментировать
Венеция
1:1
Ювентус
окончен

В субботу «Ювентус» снова огорчил своих болельщиков, добившись лишь ничьей в гостях у «Венеции» - 1:1. Уже на 12-й минуте Массимилиано Аллегри пришлось менять Пауло Дибалу из-за травмы. После игры рулевой «старой синьоры» высказался по поводу ситуации с аргентинским футболистом.

«Мы рискнули, и всё сложилось плохо. В среду [в матче Лиги чемпионов против «Мальмё»] Дибала ушёл с поля из-за мышечных проблем. Мы надеялись, что сейчас ему стало лучше, но нет», - рассказал Аллегри DAZN.

Следующий матч в чемпионате Италии «Ювентус» проведёт в субботу, 18 декабря. Соперником туринцев будет «Болонья».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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