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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри высказался после потери очков в Венеции

11 Декабря 2021 • 22:35 Комментировать
Венеция
1:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после гостевой ничьей с «Венецией» (1:1).

«Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты, но до гола «Венеции» мы на 10-15 минут выключились. То же самое произошло в Салерно, нам повезло, что мы не пропустили, когда они попали в штангу. Нам явно нужно над этим работать.

Мы находились под прессингом и не могли больше доставлять мяч в ноги. Нам нужно было набраться терпения, доставляя мяч до нападающих верхом, чтобы немного ослабить давление, но мы этого не сделали. Мы потеряли два очка в игре против хорошей команды», - сказал Аллегри DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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