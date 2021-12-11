​Аллегри высказался после потери очков в Венеции

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после гостевой ничьей с «Венецией» (1:1).

«Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты, но до гола «Венеции» мы на 10-15 минут выключились. То же самое произошло в Салерно, нам повезло, что мы не пропустили, когда они попали в штангу. Нам явно нужно над этим работать.

Мы находились под прессингом и не могли больше доставлять мяч в ноги. Нам нужно было набраться терпения, доставляя мяч до нападающих верхом, чтобы немного ослабить давление, но мы этого не сделали. Мы потеряли два очка в игре против хорошей команды», - сказал Аллегри DAZN.