«Ювентус» неудачно съездил в гости к «Венеции»

Гостевой матч 17-го тура Серии А против «Венеции» стал неудачным для «Ювентуса». У команд было маловато реальных шансов менять счет на табло. Экс-чемпионам удалось открыть счет, это Альваро Мората здорово подставил ногу под прострел с левого фланга. Еще были хорошие атаки Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески, но забила «Венеция». Дальний удар Маттиа Араму принес аутсайдеру одно очко и прервал серию из трех поражений.
«Ювентус» - шестой с 28 очками на счету.
Протокол игры
|32' Мората Альваро (0:1)
|(1:1) Араму Маттиа 55'
Ромеро Серхио • Эбюэхи Тайронн 79' ( Маццокки Паскуале ( 79') • Кальдара Маттиа • 51'Модоло Марко • 41'Хапс Ридгесиано • Чрнигой Домен 80' ( Форте Франческо ( 80') • Ампаду Этан 63' 64' ( Тессманн Таннер ( 64') • Бузио Джанлука • Араму Маттиа • Анри Тома 80' ( Перец Дор ( 80') • Джонсон Деннис 57' ( Кийине Софиан ( 57')
Запасные: Бьярксон Бьярки Стейнн • Леццерини Лука • Свобода Михаэль • Сигурдссон Арнор • Хейманс Дан • Молинаро Кристиан • Шнегг Давид
Щесны Войцех • Де Шильо Маттиа • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Пеллегрини Лука 16' 76' ( Алекс Сандро ( 76') • Локателли Мануэль 87' ( Соуле Матиас ( 87') • Рабио Адриен • Куадрадо Хуан • Дибала Пауло 12' ( Жорже Кайо ( 12' • Бентанкур Родриго 77') • Бернардески Федерико 63' 77' ( Кин Мойзе ( 77') • Мората Альваро
Запасные: Ругани Даниэле • Пинсольо Карло • Перин Маттиа • Миретти Фабио • Кьеллини Джорджо • Де Винтер Кони
11 декабря. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".