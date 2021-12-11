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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» неудачно съездил в гости к «Венеции»

11 Декабря 2021 • 21:54 Комментировать (3)
Венеция
1:1
Ювентус
окончен

Гостевой матч 17-го тура Серии А против «Венеции» стал неудачным для «Ювентуса». У команд было маловато реальных шансов менять счет на табло. Экс-чемпионам удалось открыть счет, это Альваро Мората здорово подставил ногу под прострел с левого фланга. Еще были хорошие атаки Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески, но забила «Венеция». Дальний удар Маттиа Араму принес аутсайдеру одно очко и прервал серию из трех поражений.

«Ювентус» - шестой с 28 очками на счету.

Протокол игры  
Венеция 1:1 Ювентус
    32' Мората Альваро (0:1)
(1:1) Араму Маттиа 55'    
Ромеро Серхио Эбюэхи Тайронн   79' (Маццокки Паскуале (   79') Кальдара Маттиа   51' Модоло Марко   41' Хапс Ридгесиано Чрнигой Домен   80' (Форте Франческо (   80') Ампаду Этан   63'   64' (Тессманн Таннер (   64') Бузио Джанлука Араму Маттиа Анри Тома   80' (Перец Дор (   80') Джонсон Деннис   57' (Кийине Софиан (   57')
Запасные: Бьярксон Бьярки Стейнн Леццерини Лука Свобода Михаэль Сигурдссон Арнор Хейманс Дан Молинаро Кристиан Шнегг Давид
Щесны Войцех Де Шильо Маттиа Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Пеллегрини Лука   16'   76' (Алекс Сандро (   76') Локателли Мануэль   87' (Соуле Матиас (   87') Рабио Адриен Куадрадо Хуан Дибала Пауло   12' (Жорже Кайо (   12' Бентанкур Родриго   77') Бернардески Федерико   63'   77' (Кин Мойзе (   77') Мората Альваро
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Перин Маттиа Миретти Фабио Кьеллини Джорджо Де Винтер Кони
11 декабря. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Венеция
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
11 Декабря 2021 в 22:06
От души благодарен всем тем кто орал что Пирло дно и показывает убогий футбол. Наслаждайтесь друзья! Форца Юве.
sagittarius
11 Декабря 2021 в 21:58
Сборище импотентов - вот что представляет из себя сегодняшний Ювентус. Надежда на то, что в нынешнем сезоне болельщикам бьянконери посчастивится увидеть вразумительный футбол в исполнении своих игроков тает от игры к игре.
ЮвиК
11 Декабря 2021 в 22:05
я даже поймал себя на мысли что в какой то момент болеть начал за Венецию).
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окончен Фиорентина 4:0 Салернитана
окончен Венеция 1:1 Ювентус
11.12  22:45 Удинезе ... Милан
12.12  14:30 Торино ... Болонья
12.12  17:00 Верона ... Аталанта
12.12  20:00 Сассуоло ... Лацио
12.12  20:00 Наполи ... Эмполи
12.12  22:45 Интер Милан ... Кальяри
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