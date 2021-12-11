«Ювентус» неудачно съездил в гости к «Венеции»

Гостевой матч 17-го тура Серии А против «Венеции» стал неудачным для «Ювентуса». У команд было маловато реальных шансов менять счет на табло. Экс-чемпионам удалось открыть счет, это Альваро Мората здорово подставил ногу под прострел с левого фланга. Еще были хорошие атаки Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески, но забила «Венеция». Дальний удар Маттиа Араму принес аутсайдеру одно очко и прервал серию из трех поражений.

«Ювентус» - шестой с 28 очками на счету.