​У Недведа спросили, подпишет ли «Ювентус» форварда зимой

Ходят слухи, что «Ювентус» рассчитывает подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Вице-президент туринского клуба Павел Недвед перед игрой против «Венеции» получил вопрос на этот счёт.

«Подпишем ли мы нападающего зимой? В январское трансферное окно нелегко работать. Думаю, мы должны сосредоточиться на том, чтобы извлечь максимум из игроков, которые есть у нас сейчас, вселить в них уверенность. Мы должны побуждать их делать больше.

Я не могу сказать, что зимой точно никто не придёт, но у нас есть много молодых игроков, которым просто нужно делать немного больше», - высказался Недвед в эфире DAZN.