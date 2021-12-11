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Чемпионат Италии. Серия А

​Жена Икарди встретилась с президентом «Ювентуса» слухи

11 Декабря 2021 • 21:26 Комментировать

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара на этой неделе провела встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. По данным Footmercato, во время встречи обсуждался вариант с арендой Икарди в зимнее трансферное окно.

Возможности Мауро Икарди в «ПСЖ» ограничены, поскольку в составе парижской команды хватает статусных футболистов в линии атаки. В сезоне 2021/2022 Икарди в матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов проводит на поле в среднем 41 минуту.

Стоит отметить, что с «Ювентусом» Мауро Икарди слухи связывали ещё тогда, когда аргентинец защищал цвета миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Андреа Аньелли Мауро Икарди Ванда Нара трансферы футбола - зима 2022
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