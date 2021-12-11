​«Ювентус» потерял Дибалу в Венеции

В субботу вечером «Ювентус» играет в гостях у «Венеции» в календарном матче чемпионата Италии. Уже в дебюте поединка травму получил ведущий нападающий «старой синьоры» Пауло Дибала. На 12-й минуте аргентинца сменил Кайо Жорже.

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 16 матчей. В них аргентинский форвард записал на свой счёт 8 голов и 4 результативных паса на партнёров по команде.

Отметим, что по ходу сезона Пауло Дибала уже пропустил ряд игр «Ювентуса» из-за мышечных проблем.

Следить за матчем между «Венецией» и «Ювентусом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.