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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» потерял Дибалу в Венеции

11 Декабря 2021 • 20:26 Комментировать (1)
Венеция
0:1
Ювентус
8.00 4.70 1.40
2-й тайм

В субботу вечером «Ювентус» играет в гостях у «Венеции» в календарном матче чемпионата Италии. Уже в дебюте поединка травму получил ведущий нападающий «старой синьоры» Пауло Дибала. На 12-й минуте аргентинца сменил Кайо Жорже.

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 16 матчей. В них аргентинский форвард записал на свой счёт 8 голов и 4 результативных паса на партнёров по команде.

Отметим, что по ходу сезона Пауло Дибала уже пропустил ряд игр «Ювентуса» из-за мышечных проблем.

Следить за матчем между «Венецией» и «Ювентусом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
11 Декабря 2021 в 20:47
Ну что ж... Дело конечно за руководством Юве но я думаю что его нужно отпускать по оканчанию контракта.
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окончен Фиорентина 4:0 Салернитана
Идет 51 минута Венеция 0:1 Ювентус
11.12  22:45 Удинезе ... Милан
12.12  14:30 Торино ... Болонья
12.12  17:00 Верона ... Аталанта
12.12  20:00 Сассуоло ... Лацио
12.12  20:00 Наполи ... Эмполи
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