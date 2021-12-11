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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в ближайшее время обсудит новый контракт с Куадрадо

11 Декабря 2021 • 19:41 Комментировать (1)
Венеция
0:1
Ювентус
8.00 4.70 1.40
2-й тайм

«Ювентус» все же решил продлить контракт с полузащитником команды Хуаном Куадрадо. Колумбийцу в мае этого года уже исполнилось 33 года, но главный тренер Массимилиано Аллегри до сих пор считает его ключевым исполнителем.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до июля 2022 года, а туринцы хотят продлить срок трудового договора еще на два сезона, об этом у себя в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Ранее отмечалось, что «Ювентус» даже готов немного повысить зарплату Куадрадо, чтобы удержать того в клубе. В текущем розыгрыше внутреннего первенства Италии игрок сыграл 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
11 Декабря 2021 в 19:57
Обязательно продлевать. Жаль что пришел после Челси нужно было брать раньше англичан
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