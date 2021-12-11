Де Лаурентис: «Глава УЕФА находится в руках президента «ПСЖ»

Футбольный функционер Аурелио де Лаурентис, который является президентом итальянского клуба «Наполи», высказался в сторону президента УЕФА Александера Чеферина.

«Игра в Лиге Европы отнимает у команды много сил. Мы тратим энергию футболистов на этот турнир, однако не получаем равноценной компенсации в плане финансов. Лига Европы выгодна только для УЕФА. Была создана Ассоциация европейских клубов, однако ее подмяли под себя катарские шейхи. Глава УЕФА и вовсе находится в руках президента «ПСЖ». Он преклоняется перед властью Катара», - цитирует руководителя Sky Sport Italia.

Напомним, что неаполитанский клуб финишировал на втором месте в своей группе и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.