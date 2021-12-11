Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Дженоа» отреагировал на провал команды под руководством Шевченко

11 Декабря 2021 • 13:14 Комментировать
Дженоа
1:3
Сампдория
окончен

«Дженоа» провально выступает под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. Впрочем, несмотря на неудачи, президент генуэзского клуба Джошуа Вандер продолжает верить в тренера.

«Меня огорчают последние результаты клуба, однако у нас сформирована стратегия развития. В будущем состоится революция в клубе. И мы вернемся туда, где должны находиться.

Я верю в Андрея Шевченко, этот специалист нужен команде», - приводит слова руководителя DAZN.

Под руководством украинского тренера генуэзский коллектив потерпел четыре поражения в пяти матчах при разнице голов 1:10.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ДЖЕНОА САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.12  17:00 Фиорентина ... Салернитана
11.12  20:00 Венеция ... Ювентус
11.12  22:45 Удинезе ... Милан
12.12  14:30 Торино ... Болонья
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
13:14 · Италия. Серия А
Президент «Дженоа» отреагировал на провал команды под руководством Шевченко
09:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани может вернуться в Серию А
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» включился в гонку за Рабио
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов купить Влаховича в январе 1
00:45 · Италия. Серия А
Несмотря на возвращение лидеров, «Дженоа» проиграл в «фонарном дерби»
10 Декабря
22:43 · Россия. Премьер-лига
У «Зенита» появился конкурент в борьбе за 20-летнего форварда «Пеньяроля» 1
21:43 · Италия. Серия А
Локателли: «Аллегри – победитель, он привил «Ювентусу» такой менталитет»
17:48 · Италия. Серия А
​«Лацио» - не место для меня»: Вавро анонсировал уход из клуба
16:56 · Италия. Серия А
​Аллегри ожидает сложного матча с «Венецией»
08:45 · Италия. Серия А
Один из лидеров «Наполи» может переехать в МЛС
09 Декабря
20:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не изменит мою карьеру» 1
18:51 · Италия. Серия А
Шевченко: «Нужно проявить храбрость в дерби»
16:49 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Я не чувствую давления, и это моя сила»
16:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович - о вылете из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
16:13 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру 4
Все новости
Рекомендуем