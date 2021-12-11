Президент «Дженоа» отреагировал на провал команды под руководством Шевченко

«Дженоа» провально выступает под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. Впрочем, несмотря на неудачи, президент генуэзского клуба Джошуа Вандер продолжает верить в тренера.

«Меня огорчают последние результаты клуба, однако у нас сформирована стратегия развития. В будущем состоится революция в клубе. И мы вернемся туда, где должны находиться.

Я верю в Андрея Шевченко, этот специалист нужен команде», - приводит слова руководителя DAZN.

Под руководством украинского тренера генуэзский коллектив потерпел четыре поражения в пяти матчах при разнице голов 1:10.