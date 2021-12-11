«Ювентус» готов купить Влаховича в январе

Руководство туринского «Ювентуса» намерено активизироваться в переговорах по переходу сербского бомбардира «Фиорентины» Душана Влаховича. Согласно данным Todofichajes, «старая синьора» хочет оформить сделку в январское трансферное окно.

В свою очередь 21-летний голеадор, если верить СМИ, отдает предпочтение переходу как раз в «Ювентус». Сумма потенциального трансфера оценивается в 65-75 миллионов евро.

В услугах Душана также заинтересованы на Туманном Альбионе. Предложить контракт сербу готовы манчестерские топ-клубы.

На счету форварда 13 забитых мячей в текущем розыгрыше Серии А.