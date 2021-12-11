Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов купить Влаховича в январе

11 Декабря 2021 • 09:26 Комментировать (1)

Руководство туринского «Ювентуса» намерено активизироваться в переговорах по переходу сербского бомбардира «Фиорентины» Душана Влаховича. Согласно данным Todofichajes, «старая синьора» хочет оформить сделку в январское трансферное окно.

В свою очередь 21-летний голеадор, если верить СМИ, отдает предпочтение переходу как раз в «Ювентус». Сумма потенциального трансфера оценивается в 65-75 миллионов евро.

В услугах Душана также заинтересованы на Туманном Альбионе. Предложить контракт сербу готовы манчестерские топ-клубы.

На счету форварда 13 забитых мячей в текущем розыгрыше Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Master8
11 Декабря 2021 в 10:44
Очень бы пригодился он для Юве
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.12  17:00 Фиорентина ... Салернитана
11.12  20:00 Венеция ... Ювентус
11.12  22:45 Удинезе ... Милан
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
09:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани может вернуться в Серию А
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» включился в гонку за Рабио
09:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов купить Влаховича в январе 1
00:45 · Италия. Серия А
Несмотря на возвращение лидеров, «Дженоа» проиграл в «фонарном дерби»
10 Декабря
22:43 · Россия. Премьер-лига
У «Зенита» появился конкурент в борьбе за 20-летнего форварда «Пеньяроля»
21:43 · Италия. Серия А
Локателли: «Аллегри – победитель, он привил «Ювентусу» такой менталитет»
17:48 · Италия. Серия А
​«Лацио» - не место для меня»: Вавро анонсировал уход из клуба
16:56 · Италия. Серия А
​Аллегри ожидает сложного матча с «Венецией»
08:45 · Италия. Серия А
Один из лидеров «Наполи» может переехать в МЛС
09 Декабря
20:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не изменит мою карьеру» 1
18:51 · Италия. Серия А
Шевченко: «Нужно проявить храбрость в дерби»
16:49 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Я не чувствую давления, и это моя сила»
16:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович - о вылете из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
16:13 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру 4
08 Декабря
21:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» обсуждают возможный обмен футболистами 1 слухи
Все новости
Рекомендуем