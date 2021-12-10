Локателли: «Аллегри – победитель, он привил «Ювентусу» такой менталитет»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о своем стартовом отрезке в новой команде, а также поделился мнением касательно игрового спада недавнего абсолютного чемпиона Серии А.

«У меня были мурашки по коже, когда я подписывал контракт с «Ювентусом». Это клуб с невероятной историей, непередаваемые ощущения. Аллегри – это очень опытный тренер, победитель по духу. Такой же менталитет он привил команде, это сразу заметно. Сейчас же нам необходимо совершенствоваться и возвращаться в гонку за трофеями», - цитирует футболиста сайт Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что на данный момент «Ювентус» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице внутреннего первенства, отставая от лидера на 11 очков.