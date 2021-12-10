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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли: «Аллегри – победитель, он привил «Ювентусу» такой менталитет»

10 Декабря 2021 • 21:43 Комментировать
Венеция
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Ювентус
8.00 4.70 1.40
Через 21 ч. 44 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о своем стартовом отрезке в новой команде, а также поделился мнением касательно игрового спада недавнего абсолютного чемпиона Серии А.

«У меня были мурашки по коже, когда я подписывал контракт с «Ювентусом». Это клуб с невероятной историей, непередаваемые ощущения. Аллегри – это очень опытный тренер, победитель по духу. Такой же менталитет он привил команде, это сразу заметно. Сейчас же нам необходимо совершенствоваться и возвращаться в гонку за трофеями», - цитирует футболиста сайт Джанлуки ди Марцио.  

Напомним, что на данный момент «Ювентус» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице внутреннего первенства, отставая от лидера на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Мануэль Локателли
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ВЕНЕЦИЯ ЮВЕНТУС
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