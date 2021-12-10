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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» - не место для меня»: Вавро анонсировал уход из клуба

10 Декабря 2021 • 17:48 Комментировать
Сассуоло
...
Лацио
2.65 3.65 2.50
12.12 20:00

Защитник Денис Вавро не сыграл за «Лацио» ни одной минуты в этом сезоне. 25-летний словак анонсировал свой уход в зимнее трансферное окно.

«Я определённо хочу уехать в январе. Это не место для меня. Я не могу оставаться там, где могу только тренироваться и не играть. Я готов физически, но психологически чувствую себя очень плохо.

В последний раз я играл в июне со сборной Словакии. Клуб решил, что я должен остаться ещё на полгода из-за экономических правил по отношению к иностранцам в Италии. Если бы я ушёл летом, клубу пришлось бы заплатить определённую сумму налогов», - сказал Вавро словацкому Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Денис Вавро
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