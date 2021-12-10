​Аллегри ожидает сложного матча с «Венецией»

В субботу «Ювентус» в календарном матче итальянской Серии А сыграет против «Венеции» на поле соперника. Комментарий в преддверии игры дал рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Это будет сложная игра – «Венеция» забила много голов на своём поле. Мы должны уважать соперника и иметь такой же менталитет. Нам нужен правильный подход – если мы не уступим сопернику физически, то наши технические качества проявятся.

Нам будет непросто. На этом поле, которое кажется меньше обычного, никто из наших игроков не играл. За исключением Джорджо Кьеллини и меня, но это было давно», - сказал Аллегри на пресс-конференции.