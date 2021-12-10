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Чемпионат Италии. Серия А

Один из лидеров «Наполи» может переехать в МЛС

10 Декабря 2021 • 08:45 Комментировать

Один из лидеров «Наполи» Лоренцо Инсинье имеет вариант продолжения карьеры за океаном. По сведениям журналистов Todofichajes, итальянец может продолжить карьеру в МЛС. В подписании 30-летнего чемпиона Европы заинтересован «Торонто».

Канадский клуб может заполучить звездного футболиста бесплатно, поскольку его контракт с неаполитанцами истекает по завершении текущего сезона. Стороны вели переговоры о новом соглашении, но до сих пор не договорились.

Лоренцо является воспитанником академии «Наполи». В составе первой команды вингер выступает с 2012 года.

В этом сезоне Серии А Инсинье забил четыре гола и отдал пять ассистов в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Наполи Лоренцо Инсинье
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