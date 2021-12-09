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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко: «Нужно проявить храбрость в дерби»

09 Декабря 2021 • 18:51 Комментировать
Дженоа
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Сампдория
3.20 3.10 2.40
10.12 22:45

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко перед  дерби с «Сампдорией» оказался в сложной ситуации, его команде не побеждает и не забивает, из-за чего скатилась в зону вылета.

- Думаю, игра будет упорной и интенсивной. Неделя была положительной. Кришито и Дестро с нами тренировались. Доменико еще нужно набирать форму, мы будем оценивать его состояние. Надеемся, что оба будут готовы к матчу. Такие матчи много значат для болельщиков. Нужно качественно подготовиться и проявить храбрость, - заявил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, что и в «Сампдории» есть проблемы, недавно был арестован и ушел со своего поста президента клуба Массимо Ферреро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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