Спаллетти: Осимхен вернётся на поле раньше

Получивший серьёзную травму лица Виктор Осимхен может вернуться на поле раньше запланированных сроков. Об этом на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» заявил наставник итальянской команды Лучано Спаллетти.

- Всё будет зависеть от происходящего день за днем. Посмотрим в спортзале, как он будет реагировать на нагрузки, и поймем ситуацию. Мы в нем уверены и отлично знаем парня. Он тот, кто горит желанием сократить срок реабилитации, и все возможное будет сделано, - отметил Спаллетти.

Виктор Осимхен травмировался полтора месяца назад в матче с «Интером». Сейчас он тренируется по индивидуальной программе в защитной маске.