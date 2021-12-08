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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: Осимхен вернётся на поле раньше

08 Декабря 2021 • 18:53 Комментировать
Наполи
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Эмполи
1.33 5.20 9.00
12.12 20:00

Получивший серьёзную травму лица Виктор Осимхен может вернуться на поле раньше запланированных сроков. Об этом на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» заявил наставник итальянской команды Лучано Спаллетти.

- Всё будет зависеть от происходящего день за днем. Посмотрим в спортзале, как он будет реагировать на нагрузки, и поймем ситуацию. Мы в нем уверены и отлично знаем парня. Он тот, кто горит желанием сократить срок реабилитации, и все возможное будет сделано, - отметил Спаллетти.

Виктор Осимхен травмировался полтора месяца назад в матче с «Интером».  Сейчас он тренируется по индивидуальной программе в защитной маске.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Виктор Осимхен
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