​«Аталанта» отправляет Госенса на лечение в Германию

На прошлой неделе Робин Госенс должен был вернуться в строй после мышечной травмы бедра, полученной в конце сентября, но на тренировке «Аталанты» у него случился рецидив. 27-летний немецкий футболист не сможет помочь команде до конца календарного года.

Как сообщает Football Italia, «Аталанта» решила отправить Робина Госенса в Германию, чтобы он мог пройти курс лечения у специалиста. Немецкий футболист надеется вернуться в строй в начале 2022 года.

В сезоне 2021/2022 Робин Госенс успел провести 8 матчей. В них футболист отметился двумя голами и одной результативной передачей на партнёра.