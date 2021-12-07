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Чемпионат Италии. Серия А

​У Индзаги спросили о новом контракте с «Интером»

07 Декабря 2021 • 16:05 Комментировать

Ходят слухи, что «Интер» уже сейчас работает над продлением контракта с Симоне Индзаги, принявшим команду перед сезоном. Специалист ответил на вопрос о новом трудовом соглашении.

«Об этом пишут в газетах, но сейчас у меня другие приоритеты. Мой приоритет – матч против «Реала», - сказал Индзаги SportMediaset.

«Мы знаем, какой футбол. Бывают моменты, когда всё хорошо, а потом ты проигрываешь, и тот, кто тебя хвалил, первым тебя критикует. Это часть футбола, часть нашего мира. Мы должны просто продолжать работать, думая только о ближайшем матче», - отметил тренер «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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