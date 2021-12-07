Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Бога может перейти в ​«Шахтёр»

07 Декабря 2021 • 09:41 Комментировать

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога может сменить клуб и отправиться на Украину. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник пишет, что ивуарийца хочет подписать «Шахтёр». Наставник донецкого клуба команды Роберто Де Дзерби знаком с футболистом по работе в «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Бога стремится заполучить «Аталанта». Команда из Бергамо якобы согласовала соглашение с форвардом до 2026 года.

В нынешнем сезоне Бога сыграл за «Сассуоло» 9 поединков, оформив три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сассуоло Жереми Бога
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Милана»
09:41 · Италия. Серия А
Бога может перейти в ​«Шахтёр»
09:27 · Италия. Серия А
В «Роме» приняли решение по будущему Моуринью
08:32 · Италия. Серия А
Агент: Инсинье держится за «Наполи»
00:41 · Италия. Серия А
Гол в падении через себя помешал «Торино» обыграть «Кальяри»
06 Декабря
23:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович: Чалханоглу извлёк пользу из трагедии Эриксена 1
22:31 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел «Удинезе», проиграв первый тайм
20:45 · Италия. Серия А
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду, но не считает их лучшими 6
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Газизов рассказал о готовности позвать Кокорина в «Уфу»
18:55 · Италия. Серия А
​Арестованный Ферреро больше не президент «Сампдории» 1
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может оказаться в «Арсенале»
16:42 · Италия. Серия А
​Мертенс заявил о желании остаться в «Наполи»
16:19 · Италия. Серия А
​Арестован президент «Сампдории»
15:12 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Дженоа»: Фанат в судейской форме хотел прорваться на поле, чтобы показать карточку видео
14:46 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным слухи
Все новости
Рекомендуем