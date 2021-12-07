Бога может перейти в ​«Шахтёр»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога может сменить клуб и отправиться на Украину. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.

Источник пишет, что ивуарийца хочет подписать «Шахтёр». Наставник донецкого клуба команды Роберто Де Дзерби знаком с футболистом по работе в «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что Бога стремится заполучить «Аталанта». Команда из Бергамо якобы согласовала соглашение с форвардом до 2026 года.

В нынешнем сезоне Бога сыграл за «Сассуоло» 9 поединков, оформив три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.