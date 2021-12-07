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Чемпионат Италии. Серия А

В «Роме» приняли решение по будущему Моуринью

07 Декабря 2021 • 09:27 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью продолжит работать в «Роме», несмотря на неудачное выступление столичной команды в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата.

Инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что будущему «Особенного» в римском клубе пока ничего не угрожает. По словам журналиста, владельцы «волков» поддерживают главного тренера.

Моуринью возглавил команду прошлым летом, заключив долгосрочный контракт до середины 2024 года.

После 16 туров «Рома» набрала 25 баллов и располагается лишь на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Моуринью может вернуться в АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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