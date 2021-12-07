Агент: Инсинье держится за «Наполи»

Агент форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье дал понять, что его клиент не намерен менять клуб.

«Было сделано некомфортное предложение. Однако это не означает, что переговоры не ведутся.

Лоренцо держится за «Наполи». Он всегда выделялся на фоне других и был одним из лучших. Считаю, им будет трудно найти такого игрока, как он», — приводит слова агента Football Italia.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2010 года. В текущем сезоне Лоренцо в 13 поединках Серии А отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Текущее соглашение Инсинье с «Наполи» истекает в июне 2022 года.