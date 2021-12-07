Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Агент: Инсинье держится за «Наполи»

07 Декабря 2021 • 08:32 Комментировать

Агент форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье дал понять, что его клиент не намерен менять клуб.

«Было сделано некомфортное предложение. Однако это не означает, что переговоры не ведутся.

Лоренцо держится за «Наполи». Он всегда выделялся на фоне других и был одним из лучших. Считаю, им будет трудно найти такого игрока, как он», — приводит слова агента Football Italia.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2010 года. В текущем сезоне Лоренцо в 13 поединках Серии А отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Текущее соглашение Инсинье с «Наполи» истекает в июне 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Милана»
09:41 · Италия. Серия А
Бога может перейти в ​«Шахтёр»
09:27 · Италия. Серия А
В «Роме» приняли решение по будущему Моуринью
08:32 · Италия. Серия А
Агент: Инсинье держится за «Наполи»
00:41 · Италия. Серия А
Гол в падении через себя помешал «Торино» обыграть «Кальяри»
06 Декабря
23:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович: Чалханоглу извлёк пользу из трагедии Эриксена 1
22:31 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел «Удинезе», проиграв первый тайм
20:45 · Италия. Серия А
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду, но не считает их лучшими 6
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Газизов рассказал о готовности позвать Кокорина в «Уфу»
18:55 · Италия. Серия А
​Арестованный Ферреро больше не президент «Сампдории» 1
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может оказаться в «Арсенале»
16:42 · Италия. Серия А
​Мертенс заявил о желании остаться в «Наполи»
16:19 · Италия. Серия А
​Арестован президент «Сампдории»
15:12 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Дженоа»: Фанат в судейской форме хотел прорваться на поле, чтобы показать карточку видео
14:46 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным слухи
Все новости
Рекомендуем