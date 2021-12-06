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Чемпионат Италии. Серия А

​Арестованный Ферреро больше не президент «Сампдории»

06 Декабря 2021 • 18:55 Комментировать (1)

Массимо Ферреро ушёл с должности президента «Сампдории». Об этом сообщил клуб в своём заявлении.

В понедельник стало известно об аресте Ферреро по давнему делу о финансовых преступлениях и банкротстве. Это дело никак не связано с клубом.

«Чтобы защитить интересы в других сферах деятельности, в которых он работает, в частности для избегания каких-либо спекуляций относительно «Сампдории», Ферреро намерен немедленно уйти с занимаемых им должностей, - говорится в заявлении.

На сегодняшний день «Сампдория» располагается на 15 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Массимо Ферреро
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Комментарии (1)
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Ne gustа
06 Декабря 2021 в 20:04
Эйненей,задним числом исчо надобно
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