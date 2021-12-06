​Арестованный Ферреро больше не президент «Сампдории»

Массимо Ферреро ушёл с должности президента «Сампдории». Об этом сообщил клуб в своём заявлении.

В понедельник стало известно об аресте Ферреро по давнему делу о финансовых преступлениях и банкротстве. Это дело никак не связано с клубом.

«Чтобы защитить интересы в других сферах деятельности, в которых он работает, в частности для избегания каких-либо спекуляций относительно «Сампдории», Ферреро намерен немедленно уйти с занимаемых им должностей, - говорится в заявлении.

На сегодняшний день «Сампдория» располагается на 15 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.