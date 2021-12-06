​Мертенс заявил о желании остаться в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс выразил надежду на то, что он не покинет клуб по завершению текущего сезона.

Действующий контракт Мертенса рассчитан как раз до конца июня 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Наполи» предложит бельгийцу новый договор с двукратным сокращением заработной платы.

«У «Наполи» есть пункт об автоматическом продлении контракта. Я надеюсь, что он будет реализован. Посмотрим, что будет», - сказал Мертенс итальянскому Sky.

В сезоне 2021/2022 34-летний Дрис Мертенс провёл за «Наполи» 13 матчей, в которых отметился шестью забитыми голами.