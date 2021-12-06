​Арестован президент «Сампдории»

Массимо Ферреро, являющийся президентом «Сампдории», был арестован в понедельник утром. Как сообщает ANSA, арест бизнесмена связан с делом о финансовых преступлениях, не имеющих отношения к футбольному клубу. Ещё пять фигурантов этого дела помещены под домашний арест.

Несколько дней назад Массимо Ферреро дал интервью газете La Repubblica, в котором рассказал, что устал от работы с клубом. Он отметил, что готов выслушать предложения о покупке «Сампдории», но до тех будет продолжать делать всё возможное ради клуба.

На текущий момент «Сампдория» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.