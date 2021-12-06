За десять месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл на футбольном поле только 119 минут в восьми матчах и ничем не отметился. В клубе хотят решить вопрос с российским форвардом, не приносящим пользы, уже в зимнее трансферное окно. Существуют два варианта развития событий: отправление Кокорина в аренду или разрыв контракта. Об этом сообщает портал fiorentina.it со ссылкой на La Nazione.

30-летний Александр Кокорин оценивается экспертами портала transfermarkt в 3,5 миллиона евро. До переезда в Италию Кокорин выступал исключительно в России за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».