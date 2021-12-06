Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным слухи

06 Декабря 2021 • 14:46 Комментировать

За десять месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл на футбольном поле только 119 минут в восьми матчах и ничем не отметился. В клубе хотят решить вопрос с российским форвардом, не приносящим пользы, уже в зимнее трансферное окно. Существуют два варианта развития событий: отправление Кокорина в аренду или разрыв контракта. Об этом сообщает портал fiorentina.it со ссылкой на La Nazione.

30-летний Александр Кокорин оценивается экспертами портала transfermarkt в 3,5 миллиона евро. До переезда в Италию Кокорин выступал исключительно в России за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.12  20:30 Эмполи ... Удинезе 2.75 3.55 2.55
06.12  22:45 Кальяри ... Торино 3.45 3.4 2.19
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
15:12 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Дженоа»: Фанат в судейской форме хотел прорваться на поле, чтобы показать карточку видео
14:46 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Ювентуса»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется с «Севильей» за полузащитника «Ювентуса»
12:39 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Индзаги новый контракт
12:01 · Италия. Серия А
Сёмин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Наполи»
10:27 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Хочу навечно остаться в «Милане» 2
09:52 · Италия. Серия А
Игра в одни ворота: как «Ювентус» одолел «Дженоа» 2 видео
09:07 · Италия. Серия А
Шевченко назвал причины поражения «Дженоа» от «Ювентуса» 2
08:58 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Ювентус» должен до конца верить в скудетто»
08:51 · Италия. Серия А
Мората повздорил с Аллегри из-за замены в матче с «Дженоа» 3
08:31 · Италия. Серия А
«Дженоа» не может забить при Шевченко в четвёртом матче подряд
08:16 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, в каком компоненте «Ювентус» худший в Серии А
00:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» спокойно разобрался с «Дженоа» 5
Все новости
Рекомендуем