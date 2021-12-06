«Интер» предложит Индзаги новый контракт

В миланском «Интере» довольны результатами, которые команда демонстрирует под руководством главного тренера Симоне Индзаги. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» приняли решение предложить специалисту новый трудовой договор.

Миланский гранд готов продлить сотрудничество на улучшенных условиях. Индзаги будет предложен контракт до лета 2025 года с заработной платой в размере шести миллионов евро. Действующий договор Симоне истекает по завершении сезона-2022/2023.

«Интер» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А. Клуб отстает от лидирующего «Милана» на одно очко.