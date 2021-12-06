Сёмин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, поработавший главным тренером московского «Локомотива», поделился мнением по поводу будущего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Алексей должен сам принять решение и определить, нужно ли ему уходить или оставаться. Тогда это будет правильно», - приводит слова эксперта «РИА Новости».

Россиянин пополнил ряды коллектива из Бергамо осенью прошлого года. Однако с того времени он так и не смог пробиться в стартовый состав «Аталанты». Трудовое соглашение Алексея с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Сассуоло».