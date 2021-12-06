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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Хочу навечно остаться в «Милане»

06 Декабря 2021 • 10:27 Комментировать (1)

40-летний скандинавский бомбардир Златан Ибрагимович высказался о своем контракте с «Миланом».

«Хочу, чтобы мой контракт с «россонери» никогда не заканчивался. Мне бы хотелось продлить соглашение и навечно остаться здесь», - приводит слова шведского футболиста журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел девять поединков, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 16 туров «россонери» лидируют в Серии А.

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Милан Златан Ибрагимович
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