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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» намерена вернуть Станковича в Серию А

05 Декабря 2021 • 23:15 Комментировать
Дженоа
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Сампдория
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10.12 22:45

После фиаско в домашнем матче 16-го тура Серии А с «Лацио» (1:3) руководство «Сампдории» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Роберто д’Аверсы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Фаворитом на потенциально вакантное место считается известный в прошлом экс-полузащитник «Лацио» и «Интера» Деян Станкович. 43-летний начинающий тренер с 2019 года работает в «Црвене Звезде», и руководству «Сампдории» предстоит приложить немало усилий, чтобы договориться как с тренером, так и с его клубом.

«Сампдория» набрала  15 очков в 16 матчах и всего на пять баллов опережает команды из зоны вылета Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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