«Сампдория» намерена вернуть Станковича в Серию А

После фиаско в домашнем матче 16-го тура Серии А с «Лацио» (1:3) руководство «Сампдории» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Роберто д’Аверсы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Фаворитом на потенциально вакантное место считается известный в прошлом экс-полузащитник «Лацио» и «Интера» Деян Станкович. 43-летний начинающий тренер с 2019 года работает в «Црвене Звезде», и руководству «Сампдории» предстоит приложить немало усилий, чтобы договориться как с тренером, так и с его клубом.

«Сампдория» набрала 15 очков в 16 матчах и всего на пять баллов опережает команды из зоны вылета Серии А.