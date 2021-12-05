«Специя» упустила победу, ведя 2:0; «Венеция» проиграла «Вероне» с 3:0

Итальянские команды удивляют бесшабашным футболом. «Специя» принимала «Сассуоло» и не смогла набрать три очка, ведя в счете 2:0 в начале второго тайма. После дубля Джакомо Распадори на табло загорелись две двойки.

«Венеция» с «Вероной» пошли дальше. Хозяева шикарно провели первый тайм и громили противника. После перерыва все изменилось, к тому же Пьетро Чеккарони получил красную карточку. Гости умудрились в ответ забить четыре гола - 4:3. У Джованни Симеоне дубль.