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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» упустила победу, ведя 2:0; «Венеция» проиграла «Вероне» с 3:0

05 Декабря 2021 • 19:16 Комментировать
Специя
2:2
Сассуоло
окончен

Итальянские команды удивляют бесшабашным футболом. «Специя» принимала «Сассуоло» и не смогла набрать три очка, ведя в счете 2:0 в начале второго тайма. После дубля Джакомо Распадори на табло загорелись две двойки.

«Венеция» с «Вероной» пошли дальше. Хозяева шикарно провели первый тайм и громили противника. После перерыва все изменилось, к тому же Пьетро Чеккарони получил красную карточку. Гости умудрились в ответ забить четыре гола - 4:3. У Джованни Симеоне дубль.

Протокол игры  
Специя 2:2 Сассуоло
(1:0) Манай Рей 35'    
(2:0) Гьяси Эммануэль 48'    
    66' Распадори Джакомо (2:1)
    79' Распадори Джакомо (2:2)
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен Эрлич Мартин Николау Димитрис Реца Аркадиуш   1' Гьяси Эммануэль   76' (Христов Петко (   76'   90') Коваленко Виктор   67' (Бурабия Мехди (   67') Сала Джакопо   26'   67' (Верде Даниэле (   67') Маджоре Джулио   4'   88' (Бастони Симоне (   88') Нзола М'Бала Манай Рей   88' (Колли Эбрима (   88')
Запасные: Кивиор Якуб Зовко Петар Зут Йерун Стрелец Давид Феррер Сальвадор
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   46' (Тольян Йереми (   46') Айхан Кан Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос   75' Фраттези Давиде   44'   86' (Харрауи Абдау (   86') Лопес Максим Энрике Матеус   46' (Распадори Джакомо (   46') Берарди Доменико   84' Скамачча Джанлука Дефрель Грегоре   69' (Бога Жереми (   69')
Запасные: Пеголо Джанлука Кирикеш Влад Саталино Джакомо Траоре Хамед Маньянелли Франческо Пелузо Федерико Рожерио да Силва
05 декабря. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Венеция 3:4 Верона
(1:0) Чеккарони Пьетро 12'    
(2:0) Чрнигой Домен 19'    
(3:0) Анри Тома 28'    
    52' Анри Тома (3:1)
    65' Капрари Джанлука (3:2)
    67' Симеоне Джованни (3:3)
    85' Симеоне Джованни (3:4)
Ромеро Серхио Маццокки Паскуале   66' (Свобода Михаэль (   66') Кальдара Маттиа Чеккарони Пьетро   63' Молинаро Кристиан Чрнигой Домен Вакка Антонио   73'   75' (Тессманн Таннер (   75') Кийине Софиан   66' (Бузио Джанлука (   66') Араму Маттиа   66' (Эбюэхи Тайронн (   66') Анри Тома   90' Окереке Давид   7' (Джонсон Деннис (   7')
Запасные: Бьярксон Бьярки Стейнн Леццерини Лука Хапс Ридгесиано Хейманс Дан Перец Дор Форте Франческо Шнегг Давид
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Чеккерини Федерико Казале Николо   30' (Маньяни Джанджакомо (   30'   45') Фараони Марко Тамез Адриен Велозу Мигель   57' (Ласанья Кевин (   57') Лазович Дарко Илич Иван   79' (Бесса Даниэль (   79') Капрари Джанлука Симеоне Джованни   87'
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Рюэгг Кевин Пандур Ивор Шутало Бошко Рагуза Антонио
05 декабря. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

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Верона Сассуоло Венеция Специя
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окончен Болонья 2:3 Фиорентина
окончен Специя 2:2 Сассуоло
окончен Венеция 3:4 Верона
Идет 45 минута Сампдория 0:3 Лацио
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
06.12  20:30 Эмполи ... Удинезе 2.75 3.55 2.55
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Сегодня, 05 Декабря
19:16 · Италия. Серия А
«Специя» упустила победу, ведя 2:0; «Венеция» проиграла «Вероне» с 3:0
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