«Специя» упустила победу, ведя 2:0; «Венеция» проиграла «Вероне» с 3:0

Итальянские команды удивляют бесшабашным футболом. «Специя» принимала «Сассуоло» и не смогла набрать три очка, ведя в счете 2:0 в начале второго тайма. После дубля Джакомо Распадори на табло загорелись две двойки.
«Венеция» с «Вероной» пошли дальше. Хозяева шикарно провели первый тайм и громили противника. После перерыва все изменилось, к тому же Пьетро Чеккарони получил красную карточку. Гости умудрились в ответ забить четыре гола - 4:3. У Джованни Симеоне дубль.
Протокол игры
|(1:0) Манай Рей 35'
|(2:0) Гьяси Эммануэль 48'
|66' Распадори Джакомо (2:1)
|79' Распадори Джакомо (2:2)
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Реца Аркадиуш • 1'Гьяси Эммануэль 76' ( Христов Петко ( 76' ) • 90'Коваленко Виктор 67' ( Бурабия Мехди ( 67') • Сала Джакопо 26' 67' ( Верде Даниэле ( 67') • Маджоре Джулио 4' 88' ( Бастони Симоне ( 88') • Нзола М'Бала • Манай Рей 88' ( Колли Эбрима ( 88')
Запасные: Кивиор Якуб • Зовко Петар • Зут Йерун • Стрелец Давид • Феррер Сальвадор
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт 46' ( Тольян Йереми ( 46') • Айхан Кан • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос • 75'Фраттези Давиде 44' 86' ( Харрауи Абдау ( 86') • Лопес Максим • Энрике Матеус 46' ( Распадори Джакомо ( 46') • Берарди Доменико • 84'Скамачча Джанлука • Дефрель Грегоре 69' ( Бога Жереми ( 69')
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирикеш Влад • Саталино Джакомо • Траоре Хамед • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
05 декабря. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|(1:0) Чеккарони Пьетро 12'
|(2:0) Чрнигой Домен 19'
|(3:0) Анри Тома 28'
|52' Анри Тома (3:1)
|65' Капрари Джанлука (3:2)
|67' Симеоне Джованни (3:3)
|85' Симеоне Джованни (3:4)
Ромеро Серхио • Маццокки Паскуале 66' ( Свобода Михаэль ( 66') • Кальдара Маттиа • Чеккарони Пьетро • 63'Молинаро Кристиан • Чрнигой Домен • Вакка Антонио 73' 75' ( Тессманн Таннер ( 75') • Кийине Софиан 66' ( Бузио Джанлука ( 66') • Араму Маттиа 66' ( Эбюэхи Тайронн ( 66') • Анри Тома • 90'Окереке Давид 7' ( Джонсон Деннис ( 7')
Запасные: Бьярксон Бьярки Стейнн • Леццерини Лука • Хапс Ридгесиано • Хейманс Дан • Перец Дор • Форте Франческо • Шнегг Давид
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Чеккерини Федерико • Казале Николо 30' ( Маньяни Джанджакомо ( 30' ) • 45'Фараони Марко • Тамез Адриен • Велозу Мигель 57' ( Ласанья Кевин ( 57') • Лазович Дарко • Илич Иван 79' ( Бесса Даниэль ( 79') • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни 87'
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Рюэгг Кевин • Пандур Ивор • Шутало Бошко • Рагуза Антонио
05 декабря. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".