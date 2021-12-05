​Кавани и Икарди – на радаре «Ювентуса»

«Ювентус» хочет подписать центрального нападающего. Конечно, приоритетным вариантом для туринского гранда является Душан Влахович, который здорово показывает себя в «Фиорентине», но за серба на рынке намечается серьёзная борьба, и проблемная «старая синьора» в этой борьбе не выглядит фаворитом.

В поисках альтернативных вариантов внимание «Ювентуса» было направлено на Эдинсона Кавани и Мауро Икарди. Уругваец в настоящий момент выступает за «Манчестер Юнайтед», а аргентинец – за «ПСЖ». Оба футболиста не являются твёрдыми игроками основного состава в своих клубах, что повышает вероятность их переезда в Турин.