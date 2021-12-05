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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Сассуоло» прокомментировали слухи о возможном переходе Миранчука эксклюзив

05 Декабря 2021 • 16:19 Комментировать (1)

Алексей Миранчук практически не получает игрового времени, поэтому в январе может уйти из «Аталанты». Слухи уже не впервые связывают россиянина с «Сассуоло» - поговаривают, что Миранчук может войти в сделку по переходу в обратном направлении Жереми Бога.

Джиованни Росси, занимающий должность спортивного директора «Сассуоло», дал комментарий для «Евро-Футбол.Ру» по поводу появившейся информации.

«Обмен Бога на Миранчука? Нет, это неправда. Мы не ведем сейчас переговоров с «Аталантой» по этим футболистам», - сказал Росси.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле всего лишь 228 минут в девяти матчах «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сассуоло Алексей Миранчук Жереми Бога
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
05 Декабря 2021 в 16:26
Одному бомжатнику он пригодится. Другие. даже меняться не хотят)))
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