Алексей Миранчук практически не получает игрового времени, поэтому в январе может уйти из «Аталанты». Слухи уже не впервые связывают россиянина с «Сассуоло» - поговаривают, что Миранчук может войти в сделку по переходу в обратном направлении Жереми Бога.

Джиованни Росси, занимающий должность спортивного директора «Сассуоло», дал комментарий для «Евро-Футбол.Ру» по поводу появившейся информации.

«Обмен Бога на Миранчука? Нет, это неправда. Мы не ведем сейчас переговоров с «Аталантой» по этим футболистам», - сказал Росси.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле всего лишь 228 минут в девяти матчах «Аталанты».