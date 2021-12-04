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Чемпионат Италии. Серия А

​Антон Миранчук пожелал брату перейти в «Барселону»

04 Декабря 2021 • 23:21 Комментировать

Алексей Миранчук в последнее время почти не получает игрового времени в «Аталанте». Ходят слухи, что зимой россиянин сменит клубную прописку, желая больше времени проводить на поле.

Между тем, вопрос по поводу своего брата получил Антон Миранчук, который выступает за «Локомотив», но не играет с лета из-за проблем с сухожилием.

«С Лёшей общаюсь часто. Не знаю, уйдёт ли он зимой – хочу встретиться с ним и пообщаться об этом. Куда бы пожелал ему перейти? В «Барселону», - сказал Антон Миранчук журналистам.

Напомним, что Антон Миранчук рассчитывает вернуться в строй ко второй части сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аталанта Алексей Миранчук Антон Миранчук
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